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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 68
Ya-Sin
۶۸
۶۸:۳۶
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَن
ﲱ
نُّعَمِّرۡهُ
ﲲ
نُنَكِّسۡهُ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡخَلۡقِۚ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَعۡقِلُونَ
ﲸ
٦٨
ﲹ
و هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش دگرگونش کنیم، (و به حالت ناتوانی کودکی بر میگردانیم) آیا اندیشه نمیکنند؟!
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.