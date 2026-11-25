وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 67
Ya-Sin
۶۷
۶۷:۳۶
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ٦٧
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَـٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مُضِيًّۭا وَلَا يَرْجِعُونَ ٦٧
وَلَوۡ
ﲦ
نَشَآءُ
ﲧ
لَمَسَخۡنَٰهُمۡ
ﲨ
عَلَىٰ
ﲩ
مَكَانَتِهِمۡ
ﲪ
فَمَا
ﲫ
ٱسۡتَطَٰعُواْ
ﲬ
مُضِيّٗا
ﲭ
وَلَا
ﲮ
يَرۡجِعُونَ
ﲯ
٦٧
ﲰ
و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ (و میخ کوب) میکنیم، پس نتوانند که به پیش قدم بردارند، و نه به عقب باز گردند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.