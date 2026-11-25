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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 65
Ya-Sin
۶۵
۶۵:۳۶
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
ٱلۡيَوۡمَ
ﲐ
نَخۡتِمُ
ﲑ
عَلَىٰٓ
ﲒ
أَفۡوَٰهِهِمۡ
ﲓ
وَتُكَلِّمُنَآ
ﲔ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲕ
وَتَشۡهَدُ
ﲖ
أَرۡجُلُهُم
ﲗ
بِمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
يَكۡسِبُونَ
ﲚ
٦٥
ﲛ
امروز بر دهآنها یشان مُهر مینهیم، و دستهایشان با ما سخن میگویند، و پاهایشان به آنچه میکردند گواهی میدهند.
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