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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 61
Ya-Sin
۶۱
۶۱:۳۶
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَأَنِ
ﱳ
ٱعۡبُدُونِيۚ
ﱴﱵ
هَٰذَا
ﱶ
صِرَٰطٞ
ﱷ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﱸ
٦١
ﱹ
و اینکه مرا بپرستید، این راه مستقیم است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.