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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 54
Ya-Sin
۵۴
۵۴:۳۶
فاليوم لا تظلم نفس شييا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ٥٤
فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﳑ
لَا
ﳒ
تُظۡلَمُ
ﳓ
نَفۡسٞ
ﳔ
شَيۡـٔٗا
ﳕ
وَلَا
ﳖ
تُجۡزَوۡنَ
ﳗ
إِلَّا
ﳘ
مَا
ﳙ
كُنتُمۡ
ﳚ
تَعۡمَلُونَ
ﳛ
٥٤
ﳜ
پس امروز به هیچ کس ذرهای ستم نخواهند شد، و جز به آنچه عمل میکردید، جزا داده نمیشوید.
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