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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 53
Ya-Sin
۵۳
۵۳:۳۶
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٥٣
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣
إِن
ﳆ
كَانَتۡ
ﳇ
إِلَّا
ﳈ
صَيۡحَةٗ
ﳉ
وَٰحِدَةٗ
ﳊ
فَإِذَا
ﳋ
هُمۡ
ﳌ
جَمِيعٞ
ﳍ
لَّدَيۡنَا
ﳎ
مُحۡضَرُونَ
ﳏ
٥٣
ﳐ
(آن) جز یک بانگ مرگبار نخواهد بود، پس ناگهان همه نزد ما جمع و احضار میشوند.
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Tafsir Fathul Majid
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