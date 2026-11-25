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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 51
Ya-Sin
۵۱
۵۱:۳۶
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ٥١
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥١
وَنُفِخَ
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلصُّورِ
ﲮ
فَإِذَا
ﲯ
هُم
ﲰ
مِّنَ
ﲱ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﲲ
إِلَىٰ
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رَبِّهِمۡ
ﲴ
يَنسِلُونَ
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٥١
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و (چون بار دیگر) در صور دمیده شود، پس ناگهان آنها از قبرها (بیرون آیند) شتابان به سوی پروردگارشان میروند.
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