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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 50
Ya-Sin
۵۰
۵۰:۳۶
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٥٠
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةًۭ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠
فَلَا
ﲤ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲥ
تَوۡصِيَةٗ
ﲦ
وَلَآ
ﲧ
إِلَىٰٓ
ﲨ
أَهۡلِهِمۡ
ﲩ
يَرۡجِعُونَ
ﲪ
٥٠
ﲫ
پس (در آن وقت) نمیتوانند وصیتی کنند، و نه به سوی خانوادۀ خود باز گردند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.