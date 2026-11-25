وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 48
Ya-Sin
۴۸
۴۸:۳۶
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲓ
مَتَىٰ
ﲔ
هَٰذَا
ﲕ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲖ
إِن
ﲗ
كُنتُمۡ
ﲘ
صَٰدِقِينَ
ﲙ
٤٨
ﲚ
و میگویند: «اگر راست میگویید، این وعده (عذاب) کی خواهد بود؟!»
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.