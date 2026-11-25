وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 46
Ya-Sin
۴۶
۴۶:۳۶
وما تاتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ٤٦
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍۢ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٤٦
وَمَا
ﱮ
تَأۡتِيهِم
ﱯ
مِّنۡ
ﱰ
ءَايَةٖ
ﱱ
مِّنۡ
ﱲ
ءَايَٰتِ
ﱳ
رَبِّهِمۡ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
كَانُواْ
ﱶ
عَنۡهَا
ﱷ
مُعۡرِضِينَ
ﱸ
٤٦
ﱹ
و هیچ آیهای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنکه از آن روی بگردانند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.