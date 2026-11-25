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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 45
Ya-Sin
۴۵
۴۵:۳۶
واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ٤٥
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٥
وَإِذَا
ﱢ
قِيلَ
ﱣ
لَهُمُ
ﱤ
ٱتَّقُواْ
ﱥ
مَا
ﱦ
بَيۡنَ
ﱧ
أَيۡدِيكُمۡ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
خَلۡفَكُمۡ
ﱪ
لَعَلَّكُمۡ
ﱫ
تُرۡحَمُونَ
ﱬ
٤٥
ﱭ
و هنگامیکه به آنها گفته شود: «از آنچه پیش روی شماست، و از آنچه پشت سر شماست، بترسید، شاید مورد رحمت قرار گیرید» (اعراض میکنند).
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Tafsir Fathul Majid
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