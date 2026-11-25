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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 44
Ya-Sin
۴۴
۴۴:۳۶
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ٤٤
إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ ٤٤
إِلَّا
ﱛ
رَحۡمَةٗ
ﱜ
مِّنَّا
ﱝ
وَمَتَٰعًا
ﱞ
إِلَىٰ
ﱟ
حِينٖ
ﱠ
٤٤
ﱡ
مگر اینکه رحمتی از سوی ما (شامل حال آنها شود) و تا زمان معینی (از دنیا) بهره بگیرند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.