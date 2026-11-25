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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 38
Ya-Sin
۳۸
۳۸:۳۶
والشمس تجري لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم ٣٨
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلشَّمۡسُ
ﲱ
تَجۡرِي
ﲲ
لِمُسۡتَقَرّٖ
ﲳ
لَّهَاۚ
ﲴﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
تَقۡدِيرُ
ﲷ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲸ
ٱلۡعَلِيمِ
ﲹ
٣٨
ﲺ
و خورشید (نیز که) پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر (الله) پیروزمند داناست.
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