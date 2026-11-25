Когда же приближается рассвет, Аллах снимает с земли покрывало ночи и заставляет взойти солнце, которое освещает различные уголки света и создает условия для того, чтобы живые существа искали свой заработок и трудились во благо себе. Это солнце вечно плывет к предназначенному для него местопребыванию. Аллах определил то место, в котором солнце найдет пристанище, и солнце не имеет ни права, ни желания отклониться от предопределенного для него курса. Таково предписание Аллаха, Могущественного, Знающего. Благодаря Своему могуществу Аллах самым совершенным образом управляет величайшими творениями, а благодаря Своему знанию Он сделал так, что эти творения приносят пользу для веры и мирской жизни людей.