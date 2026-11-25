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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 37
Ya-Sin
۳۷
۳۷:۳۶
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
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ٱلنَّهَارَ
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فَإِذَا
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مُّظۡلِمُونَ
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٣٧
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و شب (نیز) برای آنها نشانه (و عبرتی) است ما روز را از آن بر میکشیم، پس آنگاه همه در تاریکی فرو میروند.
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Tafsir Fathul Majid
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