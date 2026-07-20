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Ya-Sin
۲۲
۲۲:۳۶
وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ٢٢
وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٢
وَمَا
لِيَ
لَآ
أَعۡبُدُ
ٱلَّذِي
فَطَرَنِي
وَإِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٢٢
و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است، (همه) به سوی او باز گردانده میشوید؟
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Hammad Fahim
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۳۳ هفته پیش
·
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آیه ۱:۳۶-۵۰
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 6th December 2025.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect.com/...
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۴
۳
Hammad Fahim
دنبال کردن
۴۳ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱:۳۶-۵۰
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats today at 2:30pm (BST)/ 27th September 2025.
.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranrefle...
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۹
۲
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