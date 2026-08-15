وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Taha ۹۴:۲۰
Taha
۹۴
۹۴:۲۰
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
يَبۡنَؤُمَّ
لَا
تَأۡخُذۡ
بِلِحۡيَتِي
وَلَا
بِرَأۡسِيٓۖ
إِنِّي
خَشِيتُ
أَن
تَقُولَ
فَرَّقۡتَ
بَيۡنَ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَمۡ
تَرۡقُبۡ
قَوۡلِي
٩٤
(هارون) گفت: «ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر، و نه (موی) سرم را، همانا من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقهانداختی، و سخن (و سفارش) مرا به کار نبستی».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
] هارون -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی دایكم ڕیش و سهرم ڕامهكێشه (وتى: كوڕى دایكم، بۆ ئهوهی زیاتر سهرنجی ڕاكێشێ و سۆزو بهزهیى بجولێنێت، ههرچهنده براى دایك و باوكى بوو) [
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] من لهوه ترسام كه ئهگهر جێیان بێلم ههندێكیان لهگهڵ مندا بێن و ههندێكیان لێره بمێننهوه تۆ بڵێی تهفرهقهو جیاوازی و پارچه پارچهیت خسته ناو بهنی ئیسرائیلهوه [
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤)
] وه بڵێیت تۆ به قسهی منت نهكرد.