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Taha
۸۹
۸۹:۲۰
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩
أَفَلَا
يَرَوۡنَ
أَلَّا
يَرۡجِعُ
إِلَيۡهِمۡ
قَوۡلٗا
وَلَا
يَمۡلِكُ
لَهُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
نَفۡعٗا
٨٩
آیا نمیبینند که (این گوساله) هیچ پاسخی به آنها نمیدهد، و مالک هیچ سود و زیانی برای آنها نیست؟
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا
] خواى گهوره كهم عهقڵییان دهردهخات و دهفهرمێت: ئایا ئهوان بۆ پهندو عیبرهت وهرناگرن نابینن كه ئهم گوێلكه هیچ وهڵامێكیان ناداتهوهو قسهیان لهگهڵدا ناكات ئیتر ئهمه چۆن دهبێ خوا بێت (كهواته خوا دهبێت سیفهتى قسه كردنى ههبێت) [
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٩)
] وه هیچ زیان و سوودێكی ئهوانی بهدهست نیه نه له دونیا نه له قیامهت، بهڵكو سودو زیان تهنها بهدهست خواى گهورهیه.