وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
۸۲
۸۲:۲۰
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
و همانا من آمرزندهام برای کسیکه توبه کرد و ایمان آورد، و کار شایسته انجام داد، سپس هدایت یافت.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنِّی لَغَفَّارࣱ لِّمَن تَابَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَءَامَنَ﴾ وَحَّدَ اللَّه ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ يَصْدُق بِالْفَرْضِ وَالنَّفْل ﴿ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَى موته