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Taha
۷۳
۷۳:۲۰
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
همانا ما به پروردگارمان ایمان آوردهایم تا گناهانمان و آنچه را از سحر که ما را به آن وادار کردی، برایمان ببخشاید، و الله بهتر و پایدارتر است».
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
] ئێمه ئیمانمان به پهروهردگاری خۆمان هێنا تا خوای گهوره له تاوانهكانی پێشترمان خۆش بێ له كوفرو سیحر [
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
] وه ئهو سیحرانهی پێشتر كه تۆ به زۆر به پێمانت كردووه تا خوای گهوره لێمان خۆشبێ بهتایبهتی ئهوهی كه ڕووبهڕووی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بووینهوه [
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣)
] وه خوای گهوره بۆ ئێمه باشتره له تۆ، وه پاداشتیشى ئهمێنێتهوهو بهردهوامتره لهوهی تۆ.