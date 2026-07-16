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Taha
۶۸
۶۸:۲۰
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلۡنَا
لَا
تَخَفۡ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
٦٨
گفتیم: «نترس! مسلماً تو (غالب و) برتری،
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْنَا لَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- مهترسێ [
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨)
] به دڵنیایى ههر تۆی زاڵ و سهركهوتوو و بهرزو بڵندو تۆ ئهیبهیتهوه به ئیزن و پشتیوانی خوای گهوره.