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Taha
۶۷
۶۷:۲۰
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَأَوۡجَسَ
فِي
نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ
مُّوسَىٰ
٦٧
پس موسی در دل خود ترسی احساس کرد که (مبادا در ایمان مردم خللی ایجاد شود).
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَوۡجَسَ﴾ أَحَسَّ ﴿فِی نَفۡسِهِۦ خِیفَةࣰ مُّوسَىٰ ٦٧﴾ أَيْ خَافَ مِنْ جِهَة أَنَّ سِحْرهمْ مِنْ جِنْس مُعْجِزَته أَنْ يَلْتَبِس أَمْره عَلَى النَّاس فَلَا يؤمنوا به