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Taha
۶۰
۶۰:۲۰
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠
فَتَوَلَّىٰ
فِرۡعَوۡنُ
فَجَمَعَ
كَيۡدَهُۥ
ثُمَّ
أَتَىٰ
٦٠
آنگاه فرعون باز گشت، پس (همۀ) مکر و حیله خود را جمع کرد، سپس آمد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَلَّىٰ فِرۡعَوۡنُ﴾ أَدْبَرَ ﴿فَجَمَعَ كَیۡدَهُۥ﴾ أَيْ ذَوِي كَيْده مِنْ السَّحَرَة ﴿ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠﴾ بِهِمْ الْمَوْعِد