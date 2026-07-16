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Taha
۵۴
۵۴:۲۰
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُواْ
وَٱرۡعَوۡاْ
أَنۡعَٰمَكُمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
٥٤
بخورید، و (نیز) چهارپایانتان را بچرانید، بیگمان در این (امور) نشانههای برای خردمندان است.
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Tafseer Jalalayn
﴿كُلُوا۟﴾ مِنْهَا ﴿وَٱرۡعَوۡا۟ أَنۡعَـٰمَكُمۡۚ﴾ فِيهَا جَمْع نَعَم وَهِيَ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم يُقَال رَعَتْ الْأَنْعَام وَرَعَيْتهَا وَالْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَتَذْكِير النِّعْمَة وَالْجُمْلَة حَال مِنْ ضَمِير أَخْرَجْنَا أَيْ مُبِيحِينَ لَكُمْ الْأَكْل وَرَعْي الْأَنْعَام ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور هُنَا ﴿لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ لَعِبَرًا ﴿لِّأُو۟لِی ٱلنُّهَىٰ ٥٤﴾ لِأَصْحَابِ الْعُقُول جَمْع نُهْيَة كَغُرْفَةٍ وَغُرَف سُمِّيَ بِهِ الْعَقْل لِأَنَّهُ يَنْهَى صَاحِبه عَنْ ارْتِكَاب الْقَبَائِح