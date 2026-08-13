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تفسیر: Taha ۴۹:۲۰
Taha
۴۹
۴۹:۲۰
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
(فرعون) گفت: «ای موسی! پروردگار شما کیست؟»
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی موساو هارون (سەڵاتو سەلامی خوایان لەسەر بێت) لەگەڵ فیرعەون} [
قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (٤٩)
] فیرعهون لهبهر ئهوهی خۆی به خوا ئهزانی وتی: ئهی موسا پهروهردگاری ئێوه كێیه؟