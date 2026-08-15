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تفسیر: Taha ۱۳۵:۲۰
Taha
۱۳۵
۱۳۵:۲۰
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
كُلّٞ
مُّتَرَبِّصٞ
فَتَرَبَّصُواْۖ
فَسَتَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَصۡحَٰبُ
ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِيِّ
وَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
١٣٥
(ای پیامبر!) بگو: «همه منتظرند، شما (نیز) منتظر باشید، پس بهزودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب راه راست، و چه کسی هدایت یافتهاند».
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿كُلࣱّ﴾ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿مُّتَرَبِّصࣱ﴾ مُنْتَظِر ما يؤول إلَيْهِ الْأَمْر ﴿فَتَرَبَّصُوا۟ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ﴾ فِي الْقِيَامَة ﴿مَنۡ أَصۡحَـٰبُ ٱلصِّرَ ٰطِ﴾ الطَّرِيق ﴿ٱلسَّوِیِّ﴾ الْمُسْتَقِيم ﴿وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ ١٣٥﴾ مِنْ الضَّلَالَة أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ