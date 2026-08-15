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تفسیر: Taha ۱۳۳:۲۰
Taha
۱۳۳
۱۳۳:۲۰
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
يَأۡتِينَا
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّهِۦٓۚ
أَوَلَمۡ
تَأۡتِهِم
بَيِّنَةُ
مَا
فِي
ٱلصُّحُفِ
ٱلۡأُولَىٰ
١٣٣
و (مشرکان) گفتند: «چرا معجزهای از جانب پروردگارش برای ما نمیآورد؟!» بگو: «آیا دلایل روشنی که در کتابهای پیشین بوده برای آنها نیامده است؟!
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوا۟﴾ الْمُشْرِكُونَ ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَأۡتِینَا﴾ مُحَمَّد ﴿بِـَٔایَةࣲ مِّن رَّبِّهِۦۤۚ﴾ مما يقترحونه ﴿أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿بَیِّنَةُ﴾ بَيَان ﴿مَا فِی ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٣٣﴾ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآن مِنْ أَنْبَاء الْأُمَم الْمَاضِيَة وَإِهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل