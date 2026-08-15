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تفسیر: Taha ۱۳۲:۲۰
Taha
۱۳۲
۱۳۲:۲۰
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
أَهۡلَكَ
بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱصۡطَبِرۡ
عَلَيۡهَاۖ
لَا
نَسۡـَٔلُكَ
رِزۡقٗاۖ
نَّحۡنُ
نَرۡزُقُكَۗ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
لِلتَّقۡوَىٰ
١٣٢
و خانوادهات را به نماز فرمان بده، و (خود) بر (انجام) آن شکیبا باش، (ما) از تو روزی نمیخواهیم، (بلکه) ما به تو روزی میدهیم، و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
] وه تۆ فهرمان به كهسوكارت یان به ئوممهتهكهت بكه به نوێژ كردن [
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
] وه ئارام بگره لهسهر نوێژ كردنهكهت [
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
] ئێمه داوای ڕزق و ڕۆزی له تۆ ناكهین بهڵكو ئێمه ڕزق و ڕۆزی تۆ ئهدهین، (خواى گهوره له فهرموودهى قودسیدا دهفهرمێت: ئهى ئادهمیزاد خۆت بۆ پهرستنى من یهكلا بكهوه دڵت پڕ دهوڵهمهندى دهكهم و ههژاریت ناهێڵم، ئهگهر وانهكهیت دڵت پڕ سهرقاڵى دونیا دهكهم و ههژاریت بۆ پڕ ناكهمهوه) [
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)
] وه سهرهنجامیش كه بهههشته تهنها بۆ ئههلی تهقوایه.