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تفسیر: Taha ۱۲۷:۲۰
Taha
۱۲۷
۱۲۷:۲۰
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
مَنۡ
أَسۡرَفَ
وَلَمۡ
يُؤۡمِنۢ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّهِۦۚ
وَلَعَذَابُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
أَشَدُّ
وَأَبۡقَىٰٓ
١٢٧
و این گونه کسی را که اسراف کند، و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد؛ جزا میدهیم، و یقیناً عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَلِكَ }
أي: هذا الجزاء
{ نَجْزِي }
ه
{ مَنْ أَسْرَفَ }
بأن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له
{ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ }
الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه.
{ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ }
من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة
{ وَأَبْقَى }
لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.