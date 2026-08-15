وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Taha ۱۲۲:۲۰
Taha
۱۲۲
۱۲۲:۲۰
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبهاش را پذیرفت، و (او را) هدایت کرد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
] پاشان دووباره خوای گهوره ههڵیبژاردهوه [
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢)
] وه كه داوای لێخۆشبوونی له خوای گهوره كرد لێیخۆشبوو وه هیدایهتی دا بۆ ئهوهی كه تهوبه بكات.