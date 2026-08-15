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تفسیر: Taha ۱۲۱:۲۰
Taha
۱۲۱
۱۲۱:۲۰
فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ١٢١
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١
فَأَكَلَا
مِنۡهَا
فَبَدَتۡ
لَهُمَا
سَوۡءَٰتُهُمَا
وَطَفِقَا
يَخۡصِفَانِ
عَلَيۡهِمَا
مِن
وَرَقِ
ٱلۡجَنَّةِۚ
وَعَصَىٰٓ
ءَادَمُ
رَبَّهُۥ
فَغَوَىٰ
١٢١
آنگاه (آدم و حوا) از آن (درخت) خوردند، (و لباسهای بهشتی آنها ریخت) پس عورتشان برایشان آشکار گشت، و شروع کردند که از برگ (درختان) بهشت بر خودشان میچسباندند، و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، پس گمراه شد.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَكَلَا﴾ أَيْ آدَم وَحَوَّاء ﴿مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَ ٰ تُهُمَا﴾ أَيْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُبُله وَقُبُل الْآخَر وَدُبُره وَسُمِّيَ كُلّ مِنْهُمَا سَوْأَة لِأَنَّ انْكِشَافه يَسُوء صَاحِبه ﴿وَطَفِقَا یَخۡصِفَانِ﴾ أَخَذَا يُلْزِقَانِ ﴿عَلَیۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ﴾ لِيَسْتَتِرَا بِهِ ﴿وَعَصَىٰۤ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١﴾ بِالْأَكْلِ مِنْ الشَّجَرَة