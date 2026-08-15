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تفسیر: Taha ۱۱۹:۲۰
Taha
۱۱۹
۱۱۹:۲۰
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
و آن که تو در آن نه تشنه میشوی و نه گرما (و سوزش آفتاب) مییابی.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وأن لك ألا تعطش في هذه الجنة ولا يصيبك حر الشمس.