وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Taha ۱۱۱:۲۰
Taha
۱۱۱
۱۱۱:۲۰
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
و (همۀ) چهرهها در برابر (الله) زندۀ پاینده فروتن میشود، و آن که (بار) ستم بر دوش دارد، ناکام (و مأیوس) میگردد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
] وه ڕووهكان ههمووی زهلیل و ملكهچن بۆ خوای گهوره كه ههمیشه زیندووهو ناخهوێت، وه ههڵسوڕێنهرو بهڕێوهبهری بوونهوهره [
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١)
] وه ئهوهی كه زوڵم و ستهمی كردبێت و شهریكى بۆ خوای گهوره دانابێت لهو ڕۆژهدا زهرهرمهنده.