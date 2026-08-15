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تفسیر: Taha ۱۰۷:۲۰
Taha
۱۰۷
۱۰۷:۲۰
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
که در آن هیچ پستی و بلندی را نبینی».
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)
] هیچ گێڕی و دۆڵ و شیو و شاخ و بهرزى و نزمى تیا نابینیت و ڕێك و تهخت ئهبێ.