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تفسیر: Taha ۱۰۶:۲۰
Taha
۱۰۶
۱۰۶:۲۰
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
پس آنها را (زمینی) صاف و هموار میگرداند،
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Aiwache ardhi wakati huo imetandazika, imelingana na imekuwa kavu haina mimea.