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تفسیر: Taha ۱۰۶:۲۰
Taha
۱۰۶
۱۰۶:۲۰
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
پس آنها را (زمینی) صاف و هموار میگرداند،
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 20:106 تا 20:107
فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها، لا يرى الناظر إليها مِن استوائها مَيْلا ولا ارتفاعًا ولا انخفاضًا.