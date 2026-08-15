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تفسیر: Taha ۱۰۶:۲۰
Taha
۱۰۶
۱۰۶:۲۰
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
پس آنها را (زمینی) صاف و هموار میگرداند،
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
والضمير فى قوله ( فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ) يعود إلى الجبال باعتبار أجزائها السفلى الباقية بعد النسف ، ويصح أن يعود إلى الرض المدلول عليها بقرينة الحال ، لأنها هى الباقية بعد قلع الجبال . والقاع : هو المنكشف من الأرض دون أن يكون عليه نبات أو بناء .والصفصف : الأرض المستوية الملساء حتى لكأن أجزاءها صف واحد من كل جهة .اى : فيتركها بعد النسف أرضا منكشفة متساوية ملساء ، لا نبات فيها ولا بناء . . .