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تفسیر: Sad ۵۵:۳۸
Sad
۵۵
۵۵:۳۸
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
این (پاداش پرهیزگاران) است، و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشتگاه است.
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قیراط
حدیث
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Al-Sa'di
Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой стуже, которые уготовлены для неверующих и многобожников.