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تفسیر: Sad ۵۴:۳۸
Sad
۵۴
۵۴:۳۸
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
هَٰذَا
لَرِزۡقُنَا
مَا
لَهُۥ
مِن
نَّفَادٍ
٥٤
بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا }
الذي أوردناه على أهل دار النعيم
{ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ }
أي: انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآنات.وليس هذا بعظيم على الرب الكريم، الرءوف الرحيم، البر الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف الرحمن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر، والكرم المتواتر، الذي لا تحصى نعمه، ولا يحاط ببعض بره.