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تفسیر: Sad ۵۲:۳۸
Sad
۵۲
۵۲:۳۸
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
و نزد آنان (همسرانی) فرو هشته چشم همسال (که تنها به شوهران خود نظر دارند) است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن.