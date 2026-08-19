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تفسیر: Sad ۵۱:۳۸
Sad
۵۱
۵۱:۳۸
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
در آنجا تکیه زدهاند، و در آن میوۀ فراوان و نوشیدنی را میطلبند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا }
على الأرائك المزينات، والمجالس المزخرفات.
{ يَدْعُونَ فِيهَا }
أي: يأمرون خدامهم، أن يأتوا
{ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }
من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.