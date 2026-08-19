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تفسیر: Sad ۴۹:۳۸
Sad
۴۹
۴۹:۳۸
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
این (قرآن) پندی است، و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا ذِكْرٌ
] ئهمانه ههمووی یادخستنهوهیهكهو یادی تۆی ئهخهینهوه [
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٩)
] وه ئهوانهیشی كه تهقوای خوای گهوره بكهن كاتێك كه ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوای گهوره باشترین گهڕانهوهیان بۆ ههیه كه بهههشتی خوای گهورهیه.