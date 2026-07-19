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Sad
۴۷
۴۷:۳۸
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧
وَإِنَّهُمۡ
عِندَنَا
لَمِنَ
ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٧
و یقیناً آنها نزد ما از بر گزیدگان نیکان بودند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
وقوله :
( وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار )
أي : لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون .