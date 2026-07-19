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۴۵
۴۵:۳۸
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
و (ای پیامبر) به یاد آور، بندگان ما، ابراهیم، و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستهای (توانمند) و چشمهای (بینا).
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[
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥)
] وه تۆ یادی ئهم بهندانهی ئێمه بكهوه ئیبراهیم و ئیسحاق و یهعقوب كه ئهمانه دهستێكى باڵایان ههبووه له كردهوهى چاك و پهرستندا، وه چاكهى زۆریان ههبوو بهسهر خهڵكهوه، وه خاوهن بینایى بوونهو حهقبین بوونهو زانیارى و شارهزاییان ههبووه له دیندا.