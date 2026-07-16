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Sad
۳۹
۳۹:۳۸
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
این عطای ماست، پس (به هر کس میخواهی) ببخش، و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ
] ئهمه بهخشینی ئێمهیه تۆیش به كێی ئهبهخشی بیبهخشه [
أَوْ أَمْسِكْ
] یان به كێی نابهخشی مهیبهخشه خۆت سهرپشكى [
بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)
] بهبێ لێپرسینهوه لێپرسینهوهت لهسهر نیه.