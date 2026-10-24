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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Sad آیه 17
Sad
۱۷
۱۷:۳۸
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب ١٧
ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧
ٱصۡبِرۡ
ﱁ
عَلَىٰ
ﱂ
مَا
ﱃ
يَقُولُونَ
ﱄ
وَٱذۡكُرۡ
ﱅ
عَبۡدَنَا
ﱆ
دَاوُۥدَ
ﱇ
ذَا
ﱈ
ٱلۡأَيۡدِۖ
ﱉﱊ
إِنَّهُۥٓ
ﱋ
أَوَّابٌ
ﱌ
١٧
ﱍ
بر آنچه میگویند، صبر کن، و بندۀ ما داود صاحب (نیرو و) قوت را یاد آور، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود.
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Tafsir Fathul Majid
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