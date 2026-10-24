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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Sad آیه 13
Sad
۱۳
۱۳:۳۸
وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولايك الاحزاب ١٣
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍۢ وَأَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١٣
وَثَمُودُ
ﲾ
وَقَوۡمُ
ﲿ
لُوطٖ
ﳀ
وَأَصۡحَٰبُ
ﳁ
لۡـَٔيۡكَةِۚ
ﳂﳃ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳄ
ٱلۡأَحۡزَابُ
ﳅ
١٣
ﳆ
و (نیز) ثمود، و قوم لوط، و اصحاب ایکه (= قوم شعیب) اینها احزاب (و گروههای) بودند (که پیامبران را تکذیب کردند).
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Tafsir Fathul Majid
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