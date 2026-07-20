وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Saba
۴
۴:۳۴
ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة ورزق كريم ٤
لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَرِزْقٌۭ كَرِيمٌۭ ٤
لِّيَجۡزِيَ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَهُم
مَّغۡفِرَةٞ
وَرِزۡقٞ
كَرِيمٞ
٤
تا کسانی را که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادهاند؛ پاداش دهد، آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
در حال حاضر نیازی به نمایش بازتاب نیست - بازتاب خودتان را شروع کنید و آن را به صورت خصوصی ذخیره کنید، یا آن را با جامعه QuranReflect به اشتراک بگذارید.
اضافه کردن بازتاب
از سایت QuranReflection دیدن کنید
آیه قبلی
آیه بعدی