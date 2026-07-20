وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Saba
۲
۲:۳۴
يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ٢
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٢
يَعۡلَمُ
مَا
يَلِجُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
يَخۡرُجُ
مِنۡهَا
وَمَا
يَنزِلُ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَمَا
يَعۡرُجُ
فِيهَاۚ
وَهُوَ
ٱلرَّحِيمُ
ٱلۡغَفُورُ
٢
آنچه را که در زمین فرو میرود و آنچه را که از آن بیرون میآید، و آنچه را که از آسمان نازل میشود و آنچه را که در آن بالا میرود؛ میداند، و او مهربان آمرزنده است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Rumana Ayesha
دنبال کردن
سال گذشته
·
ارجاع دادن
آیه ۲:۳۴
As I came across Surah Saba, Ayah 2, I noticed that Allah calls Himself Raheem (Most Merciful) before Ghafoor (Most Forgiving), which is not the usual order. Typically, we see Ghafoor followed by Raheem. As I pondered, this made me realize something profound—His mercy is always present, even before I make mistakes. He guides me, protects me, and blesses me every day, helping me avoid sin in the first place. And when I do fail, His forgiveness is ...
بیشتر ببین
۷
۲
A Siddiqui
دنبال کردن
۴ سال پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱:۳۴-۲
'...whatever descends from the sky and whatever ascends into it.'
This part of ayah 34:2 made me think of the millions of planes, passengers, and packages that ascend and descend to and from the sky every year. It reminds me of that helpless feeling I have as a human being when my luggage gets lost or misplaced. I am so weak, and my knowledge is so limited, whereas my Lord is the All Wise and All-Aware (Al-Hakeem, Al-Khabir)
Thank you, Allah, f...
بیشتر ببین
۳۰
۹
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی