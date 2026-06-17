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Muhammad
۷
۷:۴۷
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧
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ای کسانیکه ایمان آوردهاید! اگر (دین) الله را یاری کنید، (الله) شما را یاری میکند و گامهایتان را (ثابت و) استوار میدارد.
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قیراط
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[
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧)
] ئهی باوهڕداران ئهگهر ئێوه دینهكهی خوای گهوره سهربخهن ئهوه خوای گهورهش ئێوه سهر ئهخات وه پێتان جێگیر ئهكات له مهیدانی جهنگدا، یاخود لهسهر پردی (صیراط).